Natt til søndag rykket politiet ut til Torget, der en mann hadde tatt seg opp på Rundetårn, du vet det runde bygget der Narvesen-kiosken holder til.

– Tårn og tårn, sa jeg til min kollega på søndagsvakten i BT. Han hadde fått informasjon om hendelsen fra politiet.

Rundetårn ruver ikke så mye i høyden, men klart Torget trenger et tårn selv om det neppe er det. Noen mener vel at Torget heller ikke er et torg, men det er nå flere steder i Bergen som kanskje ikke innfrir forventningene navnet gir.

På en rolig søndagsvakt vekslet min kollega og jeg noen ord om noen av byens fortreffeligheter.

Vi har Florida, selvsagt ikke den solfylte staten i USA, men området bortenfor gamle legevakt og nedenfor Geofysen. Historien vil ha det til at det var tyske håndverkere på vei til Florida i Nord-Amerika som kom ut av kurs og havnet i Bergen. Sånn kan det gå.

Og Bergen har Paradis. Flere mener at Bergen er paradis.

For tilreisende: Paradis er strøket mellom Storetveit og Hop. I dag består det i all hovedsak av villaer, et bybanestopp og noen forretninger. Adressen koster flesk, var en gang en del av Fana kommune og har en pussig historie.

Ifølge Bergen byleksikon fikk Paradis sitt navn da oppsitteren på husmannsplassen under Storetveittræet på spøk kalte seg for Ole Paradis i en barnedåp. Dette var på slutten av 1700-tallet.

Noen hundre år senere satte Bergensavisen denne tittelen på trykk:

Stjal likbil, kjørte til Paradis. Sånn kan det gå.