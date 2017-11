Snart er det jul. Som tvillingpappa er det vel her jeg burde skrive at jeg ønsker meg snille barn og sånne ting, men i år, som de siste 20 årene eller deromkring, er det én ting som står øverst på listen.

Blant filmtrilogier er «Tilbake til fremtiden» helt der oppe med de aller beste, sammen med «Gudfaren», «Star Wars», «Ringenes Herre» og Christopher Nolans Batman-filmer. Den første filmen om tidsreisene til Doc og Marty McFly er kanskje – og dette mener jeg i fullt alvor – tidenes beste film. Jeg må ha sett den over 20 ganger.

De to oppfølgerne har også sine minneverdige øyeblikk. I film nummer to reiser de til oktober 2015. Filmskaperne har som kjent bommet med en del av spådommene. Mens hushjelpsroboter, «virtual reality», selvsnørende sko og stemmestyrte TV-er er blitt virkelighet, er flygende personbiler og dehydrert pizza fortsatt et stykke unna.

Og det er i film nummer to det dukker opp, tidenes kuleste transportmiddel. Så årets julegaveønske er som det alltid er: Kan noen vennligst finne opp svevebrettet?