Mitt første møte med vin og vinkultur var på utflukt til vingårdene i Napa Valley i California da jeg var åtte år gammel. Det var mye ståhei ute på åkrene rundt disse glassene med vin, og alle var over seg over hvor godt det smakte.

Dette måtte jeg også få med meg, tenkte jeg. De voksne fulgte ikke så godt med, og la ikke merke til at det forsvant et glass her og der fra smaksbordene. Det tok ikke mer enn én slurk å finne ut at jeg ikke var moden nok for rødvin, men flere av hvitvinene smakte helt fortreffelig. Såpass fortreffelig at jeg sov godt hele veien hjem, og hadde vondt i hodet da bilturen var over.

I et relativt møblert hjem, var det å ha en basal kunnskap om vin naturlig. Dette var en holdning jeg tenkte at det var greit å videreføre til husets korteste. Så til julematen fikk hun tilbud om å smake på vinen til maten. Hun hadde sett ritualet før, og gikk i gang.

Hun hadde litt vanskeligheter med å snurre på glasset, men stakk nesen dypt ned i glasset og sniffet. – Det lukter som en blanding av Antibac og neglelakkfjerner, utbrøt hun forbauset. – Jeg liker det, jeg altså!

Men da selve smakingen sto for tur, var det grimaser og skylling med julebrus. Kanskje det var like greit at vi ikke hadde hvitvin tilgjengelig.