Sauer og kyr beitet i borettslaget, og du kunne få en leilighet for 6000 kroner.

I siste nummer av medlemsbladet til Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) kan du lese om boligpriser på Landås for 60 år siden.

I 1958 omtalte BOBs første medlemsblad det som skulle bli Slettebakken borettslag. Det skulle bygges 426 leiligheter, fra ett til fire rom. Anlegget skulle stå ferdig i 1961.

De rimeligste leilighetene på knappe 50 kvadratmeter kostet 6000 kroner i innskudd, med husleie på 100 kroner måneden. De største leilighetene var 94 kvadratmeter og kostet 12.000 kroner. Husleien var 200 kroner. Det var rabatt for familier med to eller flere barn!

Min far hadde penger på bok og kjøpte blokkens minste leilighet, uten å låne.

I helgen var jeg i 50-årsdag og møtte gamle kjente fra «gaten». Vi mimret om tiårene før Bybanen begynte å gå forbi. Nå går leiligheter for over tre millioner kroner i borettslaget.

Da vi fortsatt bodde i den minste leiligheten i 1971, satte min far opp noen vegger. Et soverom ble til to, men trangt var det likevel. Siden solgte mine foreldre og flyttet videre til en tre romsleilighet, før vi endte i en firerommer. Alt i samme blokk.

Min far mislikte at bolig skulle koste så mye at folk ikke hadde råd til å kjøpe. Han var kritisk til politikerne som opphevet reguleringen av borettslagsleiligheter.

Veggene han satte opp i 1971 førte til at leiligheten flere tiår senere ble solgt som en tre rommer. Hadde han visst det, hadde han kanskje revet dem før han solgte ...