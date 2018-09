Jeg hadde ventet i 1523 netter. Så skjedde det.

Jeg har googlet og lest om andre i min situasjon. Beskrivelsene og rådene har vært sprikende, men alle har hatt samme mål for øye. Og alltid har jeg blitt sittende og tenke, når er det min tur? Men nå har den altså kommet, natten jeg har ventet på i nøyaktig 1523 netter.

Da morgen ble til dag etter selve natten, var det som jeg hadde våknet på feil plass, du vet sånn man kan oppleve av og til, enten man har sovet veldig godt, eller det har vært en dårlig natt med drømmer og oppvåkninger. Jeg måtte sjekke at det faktisk stemte, jeg måtte spørre partneren min: skjedde det jeg tror skjedde? Ut ifra gliset og hele hans utstråling, var ingen svar nødvendig. Det hadde virkelig skjedd.

Jeg lagde verdens beste frokost, pannekaker og smoothie, barnas favoritt. Mens vi gjør oss klare til barnehage og jobb leker jeg med dem, later som strømpebuksen er en lue og buksene er genser. Barna elsker det, og jeg tror akkurat da tenker de at jeg er en morsom mamma.

Mens jeg leverer eldstemann i barnehagen ønsker jeg alle naboene mine god morgen, de smiler overrasket tilbake til meg. Inne i garderoben ler jeg høyt av en annens forelders vits, uvanlig. Jeg sykler i pøsende regn til jobb, og plystrer.

Jeg tenker på det som har skjedd. At for første gang siden jeg fikk barn nummer én for fire år og to måneder siden, har jeg fått sove hele natten. For første gang på 1523 netter.