Ja, det er absurd. Men jeg tør ikke la være.

Jeg vet jo godt at det ikke er noen sammenheng. Det er ingenting på denne jord som skulle tilsi at det som skjer med elleve menn i røde drakter som løper rundt på en gressbane nærmere 1000 kilometer unna kan la seg påvirke av noe jeg gjør her i Bergen.

Men når den engelske serien sparkes i gang, dukker ritualene opp. Hver sesong. Noen ganger tilfeldig: Laget vinner en kamp, og når neste kamp kommer, tenker jeg at jeg får gjøre det samme som sist, så vinner de kanskje igjen? Andre ganger mer planlagt: Hva om jeg prøver med denne 90-tallsdrakten i dag, eller kanskje skjerfet jeg kjøpte første gang jeg reiste over på kamp? Eller vent, hva med en kombinasjon?

I sesongens første kamp glapp seieren på overtid, etter et mål som skulle ha vært annullert for offside. Jeg var langt nede. Noe måtte gjøres. Akkurat hvordan det gikk til, er noe uklart, men det endte med at fire av tvillingenes kosedyr fikk på seg drakter og så neste kamp sammed med meg.

Ja, det er absurd. Ja, det er åpenbart ikke noen sammenheng mellom sofaen i Bergen og gressmatten på Anfield. Men etter fire seire på rappen tør jeg ikke annet enn å kle opp kosedyrene til kamp.