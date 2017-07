– Men kva er dei haugane med kvist like ved elva, spør den unge vakre dama på engelsk med amerikansk tonefall.

– Å, det er veldig mykje bever her i dette området, seier den ivrige mannlege medpassasjeren. Han snakkar engelsk med tydeleg Oslo-vri.

Dagtoget frå Oslo til Bergen slyngjer seg langs elva mot Bolstadøyri, og eg kan ikkje unngå å høyre korleis karen prøver å sjarmere seg inn på denne dama, som reiser åleine på setet framfor meg.

Ja, ja. På Bolstadøyri har det sikkert ikkje vore bever sidan Olav den heilage gjekk i tøybleier, tenkjer eg.

Då toget kjem til Vaksdal peiker dama ut over fjorden og spør kva denne flotte fjorden heiter, samstundes som ho fotograferer med mobiltelefonen.

– Oh, this is the famous Sognefjorden. The biggest and deepest fjord inn the world, svarer han på Oslo-engelsk som går Jens Stoltenberg ein høg gang.

Veafjorden er både fin og djup den, men den kan likevel ikkje måle seg med Sognefjorden, tenkjer eg.

Her lurer eg på om eg på nasjonens vegner må rette på den hyperaktive austlendingen. Men eg må gje denne karen kred for å prøve sjølv om han ikkje har peiling på verken geografi eller dyreverda.

Etter at liksom-guiden har hjelpt dama med bagasjen, går dei av toget i Bergen. Snart spaserer dei bortover Kaigaten. Han peiker rundt omkring og skravlar i veg.

Ikkje løye dei trur det er isbjørn i gatene i Bergen, tenkjer eg.