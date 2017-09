Akkurat dette undres jeg over med norsk lov.

For noen helger siden var jeg tre dager i Ulvik i Hardanger. Fra fredag til søndag gikk jeg i fjellet, fisket fjellørret, plukket blåbær, var på bygdefest og gardsutsalg. En nydelig helg.

Jeg er ganske interessert i drikkevarer. Viner, hvor de er fra, ulike druer og annet knask av informasjon. Øl? Mye humle, lite humle. Farge, mikrobryggeri. Ah, det finnes uendelig med lærerik og gøy informasjon. Bonus at det smaker godt selvsagt.

I Ulvik har de eget «cideri». Til og med en siderløype der du går fra gardsbruk til gardsbruk og smaker sider. Gardsprodusert sider fra Hardanger. Blir det bedre?

Da vi var på gardsutsalg på søndagen handlet vi flere ting. Men sider – det fikk vi ikke kjøpe.

For det var søndag. Lite hadde jeg tenkt på norsk lov da jeg ble anbefalt å gå på gardsutsalg av en lokal herremann.

Vi dro derfra med plommer og eplejuice. Sider kunne vi kjøpe mandag morgen kl. 08.00. Men gud forby at vi skulle få kjøpe det en søndag kl. 15.00.

Men Norge er Norge, så sider ble det altså ikke. Men den helnorske eplejuicen var nydelig, det skal sies.