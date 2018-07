Det gikk ikke mange dagene før de begynte å poppe opp. Én etter én.

I fjor høst stiftet jeg bekjentskap med en bydel som for meg til nå har vært ganske fjern, til tross for sin perfekte beliggenhet. Jeg flyttet fra et kråkeslott på Minde til en liten kardemommeby på Nordnes.

Klosteret, eller helt spesifikt Klosterhaugen, har fra dag én vist seg fra sin mest sjarmerende side. Med sin koloritt av fargesprakende trehus, brokete brostein og den lille Klosteret Kaffebar som takket være en felles dugnad fra naboene ble reddet fra konkurs i vinter. Det er ingen overdrivelse å si at jeg har blitt litt småforelsket.

Man kan derimot ikke bo på Nordnes uten å bli daglig forstyrret av to ting: turister og buekorps. Det er lett å la seg irritere grønn av begge deler, men om jeg legger godviljen til fremstår turistene som ganske søte og uskyldige der de virrer rundt med kartet i den ene hånden og kamera i den andre.

Det mest underholdende er å bivåne hvordan cruiseturistene «popper opp» én etter én, etter å ha strevet seg opp den drøye bakken som går fra Strandgaten og opp til Klosteret. På toppen må de alltid ha en pause og starter den febrilske jakten etter vannflasken i ryggsekken.

Bjørn Erik Larsen

Etter litt væskepåfyll har de nok energi til å ta den obligatoriske «par-selfien» med fjellene i bakgrunnen. Hashtag #beautifulnorway. Så snur de kartet for å finne ut hvor de egentlig er, og ender opp med å spørre en forbipasserende. Er det rart man må dra på smilebåndet?

Turistene setter utvilsomt sitt preg på Nordnes, men så er det heller ikke vanskelig å forstå hvorfor så mange av dem roter seg opp til denne autentiske og levende delen av byen.

Jeg hadde nok også tråkket på meg et gnagsår og to, om det var jeg som var i deres sko.