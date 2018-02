Det tok lang tid før jeg forsto hva 14-åringen egentlig mener når hun sier «to sek, pappa».

Men nå har jeg knekt koden. Nå vet jeg hva tenåringsdatteren mener når jeg sier hun må komme seg i seng. Da svarer hun nemlig: «To sek, pappa». Og så lar hun tiden gå og later som ingen ting.

Eller når jeg sier hun må komme i gang med leksene. Da svarer hun også «gi meg to sek».

Og når jeg spør om det er lenge til hun er ferdig på badet. Svaret kommer kjapt: «To sek»!

Det gikk opp for meg hva disse to, korte ordene egentlig betyr da jeg spurte min travle kollega om han hadde tid til lunsj hin dagen. «To sek», svarte han, men det tok en uendelighet før han kom ned i kantinen. Jeg var faktisk nesten ferdig å spise da han dukket opp.

«To sek» er en forkortelse for «Ikke mas, din tulling. Jeg tar den tiden jeg trenger. Jeg gjør det du spør om når det passer meg og ikke deg. Du kan heller konsentrere deg om dine egne ting.»

Denne uken har min kone vært på seminar med jobben. Det siste hun sa før hun reiste var: «Jeg håper det er like rent og ryddig her når jeg kommer hjem, og det er fint hvis dere vasker over badet».

Du har sikkert skjønt hva som skjer hvis hun ikke er fornøyd med husets tilstand når hun kommer hjem i kveld. Da sier jeg bare:

«Gi meg to sek, kjære!»