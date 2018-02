Prat med postmannen. Metusalem gjorde sikkert det.

Nettet er fullt av gode råd. Slanking, røykeslutt, boligkjøp, soveråd, trening. Alt fins der ute og alt fins det gode oppskrifter på.

Når middagen er fortært inntar jeg sofaen med en bunke gammeldagse papiraviser og mobilen klar. Det ene for å bli litt klokere, det andre for underholdningens skyld.

Så hender det at gullkornene kommer digitalt. For eksempel en forelesning på nettstedet Ted om hva som skal til for å bli 100. Og det vil vi, vil vi ikke?

Vel, konklusjonen var ikke helt som ventet. Nederst på listen står ren luft. Så kommer – med stigende viktighet: Mindre stress, vektreduksjon, trening, influensavaksiner, avhold, røykekutt. Alt sammen bringer deg nærmere målet. Det samme gjør familie og gode venner; folk som tar vare på deg når du ikke kan ta vare på deg selv.

Men det som virkelig gjør susen er å veve seg inn i lokalsamfunnet. Snakke med postmannen, veksle et ord over kjøttdisken, prate med sidemannen på bussen, hilse på naboen. Sosial integrasjon kaller ekspertene det og plasserer fenomenet helt øverst.

Vel, da burde jo vi bergensere ha de beste forutsetninger for å bli gamle som Metusalem.

Han ble som kjent 969 år.