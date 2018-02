En av mine gode venner har bestemt seg for å begynne som kursholder.

Etter 30 år i arbeidslivet og minst like mange år som familiefar begynte min danske venn å fundere på hva han ville gjøre resten av livet. Etter grundige overveielser og mange netter i tenkeboksen, søkte han om sluttpakke og begynte å planlegge fremtiden.

Etter en lang ferie lanserte han for noen uker siden et kursprogram. Kurset inneholder både coaching og praktiske oppgaver. Hver modul strekker seg over seks uker. Min venn melder om enorm etterspørsel.

Modul 1: Dopapir. Er det riktig at det vokser nytt papir ut av dorullholderen? Diskusjonsgrupper.

Modul 2: Grunnleggende forskjell på skittentøykurven og badegulvet. Overheads og funksjonsbeskrivende diagram.

Modul 3: Kan oppvask fly fra kjøkkenbordet til oppvaskmaskinen av seg selv? Videoeksempler.

Modul 4 (OBS, for viderekomne): Hvordan får man oppvask fra soverommet til oppvaskmaskinen? Powerpoint, praktiske øvelser.

Modul 5: Hvordan finner man ting, uten å spørre mor? Åpent forum, åpent skap.

Modul 6: Hvordan kommer ren oppvask tilbake til skapene? Videoeksempel og praktiske øvelser.

Min venn presiserer at kurset passer for alle i husstanden.