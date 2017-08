Noen jobber burde avskaffes, skriver Roar Lyngøy.

Vi hadde leid bil og skulle kjøre til det som omtales som Kretas vakreste strand, Elafonisi. Veiene var til dels smale, og før en enveiskjørt tunnel fikk vi rødt lys. Vi sto der og ventet sammen med et titalls andre biler. Ventet gjorde også en greker med bøtte og kost.

Uten å spørre vasket han alle frontrutene. Og selvsagt skulle han ha penger for det. Jeg bare ristet på hodet, men min snille sjåfør fant frem noen småpenger. Vasken var egentlig unødvendig siden ruten var helt fin.

Det fikk meg til å tenke på turen til New York og han som sto nede på restaurantens toalett og delte ut tørkepapir etter at man hadde vasket hendene. Totalt unødvendig, jeg klarer fint å finne papir selv. Også han forventet «tips» for en tjeneste jeg overhodet ikke hadde bedt om.

I Norge er det meste blitt så automatisert at det knapt er jobber igjen til vanlige folk. Man trykker på en knapp, så får man billetten. Putter penger på en automat, så ordner det seg. Snakker til en robot når man ringer banken sin, og så videre. Mennesker går hjemme og stanger hodet i veggen, mens robotene overtar. Da er det nå tross alt bedre at folk settes i arbeid, tenker jeg. Ledighet er roten til alt vondt.

Men noen «jobber» burde faktisk avskaffes. Som ung gutt vandret jeg på en strandpromenade i Spania da noen frodige, afrikanske kvinner plutselig skulle spå meg. De festet på meg et armbånd og skulle selvsagt ha mange penger. Ren svindel! Konklusjonen får være at arbeid er bra, men jeg håper at spådamer i Syden erstattes av en robot (som jeg ikke kommer til å benytte meg av).