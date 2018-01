Det siste året har jeg sett mye barne-TV. En stund var 18-tiden en gyllen anledning til å ta unna klesvask og oppvask, men nå vil tvillingene som oftest at også husets voksne tar plass i sofaen. Og jeg har oppdaget et par ting.

Det er utrolig mye skjult moro i barnefilmer. Tørrvittigheten som gjennomsyrer Flåklypa gikk meg hus forbi for 30 år siden («kom under en slåmaskin og ble skamklipt – kort i nakken og fyldig ved øra»). Referansene i amerikanske animasjonsfilmer kan være utrolig vittige («Madagaskar» som kopierer Charlton Hestons sluttscene i «Planet of the Apes»).

Det er også lett å la seg rive med når det ikke er annet å gjøre enn å følge med på historien for nte gang. For plutselig sitter man der i sofaen, alene, og tørker en tåre når Lynet McQueen rygger ut til «Kongen» og når Masha gjør seg klar til å flytte fra Mishka. Mens ungene, de gikk visst lei og bygger lego.