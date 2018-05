Jeg er ikke overtroisk, egentlig. Tvert imot, jeg er en sånn som tok realfagsfordypning på videregående, som synes matematikk er gøy og som gleder meg til den dagen jeg kan forklare gravitasjonell tidsforlenging for ungene (det blir en god del år til). Jeg er naturvitenskapelig anlagt, egentlig.

Men ett sted har overtroen fått fotfeste. Fotballspillere har sine ritualer, og det har noen av oss fotballsupportere også. Mine forandrer seg stadig. Det som fungerer (les: laget vinner) gjentas til det ikke lenger fungerer. Da finner jeg på noe nytt, til heller ikke det fungerer. Og så videre.

De siste ukene har vært gode, for meg og for laget. Når jeg har sett kampene på samme pub, ved samme bord, med samme kompis og iført det samme skjerfet, er det blitt fire seire av fire mulige og 15–3 i målforskjell. Sist kamp kom jeg for sent på puben til å få lykkebordet. Det ble 2-4-tap. Tilfeldig? Neppe.

Om snaue tre uker skal «vi» spille Champions League-finale, og lykkebordet må selvsagt sikres. Det er vel ikke annet å gjøre enn å møte opp når puben åpner, syv timer før avspark. Det skal ikke stå på meg.