Lei av turister. Lei av regn. Lei av Bergen.

Jeg har våte bukser på jobb på grunn av en ubrukelig regnjakke, som riktignok holder meg tørr på overkroppen, men som samtidig gjør meg klissvåt på lårene.

På veien dit ser jeg et dusin turister stå under taket til Galleriet. Klokken er åtte, og ingen butikker er åpne, så det er tydelig at de er der for å se på regnet.

Jeg er lei av turister. Lei av regn. Lei av Bergen.

Lei av kirkeklokkene i Mariakirken, som ringer en gang i timen. Lei av Bybanen, som er stappfull av mennesker uansett hvilket tidspunkt på døgnet man har behov for å bruke den.

En ny skur skyller over sentrum. Jeg løper under taket til Galleriet for å søke ly. Tunge regndråper treffer en av verdens våteste allmenninger.

Lei av selvopptatte bergensere. Bergensgutter som rapper om Bergen.

Horder av gule regnjakker løper under tak.

Lei av Vaular i brudekjole og fadderuke i øsregn. Lei av fuktskader på mobilen. Fuktskader på badet. Fuktskader i hodet.

Turistene knipser bilder over skulderen min. En rar Blå stein, fargerike paraplyer og lave, tunge skyer. Det er egentlig litt flott. Kanskje de har rett. Kanskje regnet er verdt et bilde eller to.

Bergen by er ikke Paris, Milano eller Amsterdam, men det prøver den heller ikke å være.

Og er man så lei at man ikke husker hvorfor man egentlig valgte å bosette seg her, så er det bare til å krysse fingrene for en ny regnrekord.