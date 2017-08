«Av en eller annen grunn får navnene en «n» på slutten. Helge blir til Helge’n, Nina blir til Ninaen»

I noen år jobbet jeg som frilanser i en lokalavis. Det er ikke alltid det som skjer i mindre lokalsamfunn har så stor interesseverdi hos folk flest, men for innbyggerne i disse små samfunnene betyr det alt.

Om det er at «Hilde» har bakt syv kaker til årets sommeravslutning i barnehagen, eller at årets julekonsert inneholder Jesus på sparkesykkel.

De lever og ånder for lokalmiljøet, noe som er gledelig fascinerende i seg selv. Men det som skapte størst fascinasjon fra min side var at alle kjenner alle.

Helge han som bor der med Sparen vet du, eller Nina som hadde fått seg ny jobb på kiosken. Etternavn er ikke nødvendig for å dra kjensel på hvem man snakker om.

Og av en eller annen grunn får navnene en «n» på slutten. Helge blir til Helge’n, Nina blir til Ninaen.

En gang var jeg på et oppdrag og snakket med noen ledere i et lokalt idrettslag. En av de yngste løperne hadde et etternavn som jeg kjente igjen fra lokalsamfunnet, så jeg slang ut «er hun i familie med Ove kanskje?».

«Ove?», spurte de undrende.

I ren refleks sa jeg «Ja, Ove’n!».

«Ove’n ja!», brøt de ut. «Det kan godt være!».

Vipps, så forsto vi hverandre. Lenge leve lokalsamfunn og deres uvurderlige sjarm!