Det begynte med at vi fikk låne et stillas. Så ballet det på seg.

Å sette i gang et utvendig oppussingsprosjekt på et landsted på Vestlandet i midten av september, er risikoidrett. Spesielt for en med tolv tommeltotter. Likevel var det det vi gjorde. Først opp med stillaset, og da det sto relativt sikkert i fire etasjers høyde, var vi egentlig ganske fornøyde med oss selv.

Egentlig skulle vi bare skifte noen råtne bord langt oppe på sørveggen. Men veggen var verre enn fryktet, og stillaset sto jo der. Hvorfor ikke skifte hele kledningen når vi først var i gang? Og da var det jo en gyllen anledning til å skrape og male de gamle vinduene, samt å bytte lister, vindskier og dekkbord.

Vi hadde råflaks med været. Sommer i september gjorde det til en lek å male, i fønvind og 20 pluss. Det var en slik morgen jeg skulle male vinduene i okerfarge. Et pirkearbeid, men jeg bestemte meg for at dette skulle bli kos. Installerte meg møysommelig i tredje etasje av stillaset og balanserte både malingsspann, kaffekanne og radio opp der.

Da høstsolen begynte å varme ryggen, mens jeg satt med beina dinglende i dyp konsentrasjon og malte vindussprosser, var lykken komplett. Jeg nynnet til en cheesy Nitime-sang og tenkte at jeg kanskje egnet meg som håndverker likevel.

Det var da jeg dyppet penselen i kaffekoppen.