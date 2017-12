Når min søster snart har bursdag kommer min mor til å ringe rundt til alle oss søsken for å passe på at vi husker å ringe søsteren vår og gratulere henne med dagen.

Min mor er ikke bare navet, men hele infrastrukturen i storfamilien.

Når hun en gang ikke orker mer, må vi leie inn et halvt bemanningsbyrå for at strukturen rundt oss ikke skal bryte sammen.

Til jul passer hun på at alle barn, barnebarn og oldebarn får de gaver de skal ha.

– Nei du kjøpte fotballstrømper og leggbeskyttere til henne i fjor. Og i år skal din bror kjøpe Sandviken-drakt til henne. Men jeg vet at hun ønsker seg nye skisko, kan min mor si.

Hun sørger for at familien sender små gaver og hilsener til de som fyller år og konfirmeres, og blomster til de som dør. Hun leser for alle oldebarn og hjelper alle barnebarn med lekser lenge etter de er myndig.

Tidlig på høsten ringer hun rundt og sjekker at alle vil være trygt omringet av familie og venner julaften. Helst skal ingen være alene noen gang i vår familie, men i hvert fall ikke da.

Derfor har jeg alltid hatt en litt djevelsk drøm om å kunne ringe henne en julaften og si at, «nei jeg sitter faktisk her alene i kveld».

Problemet er bare at hun da hadde rekvirert helikopter, beredskapstroppen og hele sivilforsvaret. Slikt spøker man ikke med i vår familie.