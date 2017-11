«Man bør aldri bli for voksen» sa en venn av meg en gang.

«Man bør aldri bli for mye voksen» sa en venn av meg en gang. Jeg er enig, og stor tilhenger av å beholde barnet i meg frem til siste åndedrag.

Mine favoritter:

1. Barnefilmer: Kamilla og tyven, Aristokattene, Løvenes Konge, 101 Dalmatinere. Jeg kunne ramset opp klassikere i timevis og stadig slår de ut nye spennende Netflix-serier. Nylig avsluttet vi Harry-Potter maraton i hjemmet – barndomsfølelsen løp løpsk.

2. Barndomshelter: Jeg mener fremdeles at Kaptein Sabeltann er tidenes beste pirat og sjømann, og ja, det til tross for at Jack Sparrow er den som har prydet kinolerretet de seneste år. Sangen «Kongen på havet» har jeg på Spotify-listen min. Der finner du for øvrig temasangen til Kamilla og tyven også.

3. Spill: Yatzy er tidenes favoritt. I det siste har vi oppgradert til Maxi Yatzy. Å få yatzy er på linje med å vinne i lotto, spør du meg.

4. Jul: Cola-reklamen (den med lastebilen, vet du) med «Holidays are coming», TV 2s aldri gamle «The Julekalender», for ikke å snakke om NRKs «Amalies jul». Så skal vi ikke glemme det som metter annet enn sinnet, som å smugspise på mamma sin altfor gode julebakst.

Det er godt å være litt barn av og til. Og så er det jo slik at som barn setter du stor pris på små gleder, og det er jo det viktigste av alt, er det ikke?