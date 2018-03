Som bergenser med flere års erfaring fra hovedstaden ser jeg et behov for litt opplæring.

Kort tid etter at jeg flyttet til Oslo oppdaget jeg en del forskjeller mellom østlendinger og bergensere. Oslo-folk er blant annet ikke alltid så gode til å forstå hva bergensere sier.

Men østlendingene er uslåelige når det kommer til kollektivtransport-etikette, særlig i forbindelse med på- og avstigninger. På en travel T-banestasjon i Oslo blir man nemlig til stadighet møtt av en trivelig velkomstkomité. Der står folk pent på rekke ved siden av dørene, og venter tålmodig til folk har gått av, før de selv stiger på. I alle fall de fleste andre steder enn i Holmenkollen i helgen.

I løpet av tiden min østpå, åpnet første strekning av Bybanen. Jeg gledet meg til å teste den ut. Sjokket var imidlertid stort da jeg skulle gå av, og ble møtt av en uregjerlig saueflokk som forsøkte å presse seg inn før vi andre fikk gå av.

«Nybegynnerfeil, dette kommer til å gå seg til», tenkte jeg. Nesten åtte år senere er konklusjonen at folk ikke har lært noe som helst, til tross for at det nå står skilt med informasjon om hvordan det skal gjøres. Som en slags gjeterhund har jeg forsøkt å holde orden på saueflokken ved å sende sinte blikk. Dette har ikke fungert.

Nå vurderer jeg den lite aksepterte formen «oppdragende tilsnakk til fremmed voksen person». Snakkes på Bybanen!