Barnebursdager har lært meg å bake kaker.

Jeg er ikke den skarpeste slikkepotten i skuffen. Men flere år med kakekatastrofer har lært meg noen triks.

Ikke bruk luftig deig om du skal lage tog eller piratskip. Tog og piratskip vil rase sammen raskere enn Oslo gjør i den nye filmen «Skjelvet».

Å dele kakebunnen i to for å fylle på med fyll er tull. Jeg har aldri fått det til, jeg ender alltid opp med å skjære et gapende hull i kaken. Lag heller to bunner og klask dem oppå hverandre. Du kan selvsagt lyge å si at du har delt bunnen.

Sett kaken i kjøleskapet før du tar på krem. Å ha på smørkrem på varm kakebunn fører til mer krem på bordet enn på selve kaken.

Dropp enhver form for lokk som må kjevles. Du må kjøpe mye mer enn du tror. Det må kjevles i årevis og det revner alltid når du skal legge det over kaken.

Men det finnes håp: Leker, snop og pyro. Bygg et piratskip eller en vulkan. Dekk den med snop. Pynt med barnas leker. Plasser en iskakefakkel i midten og fyr opp. Alt ungene i selskapet ser er flammer og leker. Selve kaken bryr de seg ikke om, de vil heller ut og leke.