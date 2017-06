Skjortene passet rett og slett ikke lenger.

Vi skulle på fest, og jeg ble bedt om å ta på meg en lyseblå skjorte. Det var lettere sagt enn gjort.

Ikke fordi jeg mangler skjorter. Bare i ulike lyseblå varianter har jeg minst fire dusin. I tillegg kommer alle de andre fargene. En rask fintelling avslører at skapet skjuler mer enn 90 skjorter.

Jeg fant frem en lyseblå, kjente at den strammet litt nedover, men likte plagget og lot det stå til. Jeg ble møtt av et halvskeptisk blikk, og da jeg satte meg ned innså jeg hvorfor. Skjorten hadde krympet vel mye.

Jeg fant frem en ny, fikk den på, men det samme gjentok seg - også med den og den tredje og den fjerde. Skjortene passet rett og slett ikke lenger. Nummer fem var fortsatt lyseblå, og størrelse XL. Den var litt trang, men grei nok.

Festen var fin, maten smakte fortreffelig og dessertbordet bugnet. Trolig ligger en del av hunden begravet akkurat der. Jeg elsker søtsaker og spiser gjerne to, tre middager for dagen. Da holder det ikke å sykle tur/retur jobb og rusle litt i fjellet for å holde fasongen.

Spørsmålet er om jeg skal bytte ut 90 til dels dyre skjorter, eller ta et oppgjør med mine spisevaner - og justere fasongen. Mye tyder på at jeg går for det siste. Men ettersom juni går mot slutten og toget langt på vei er gått for i år, blir nok prosjektet fort hetende sommerkroppen 2018.