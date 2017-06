Bergensværet er bedre enn sitt rykte.

Denne måneden er det ti år siden jeg flyttet til Bergen. Ti år med bergensvær. Med regn. Saker om nedbørsrekorder, oversvømmelser og storflom, men også en og annen hetebølge.

Jeg er over snittet glad i sol, tror jeg, og som innflyttet østlending burde jeg kanskje vært værsyk og deprimert nå, men det er jeg ikke. For det er mange grunner til å elske regnet:

1. Når det bøtter ned, er det noe befriende barnslig over det å slå sammen paraplyen – ok, regn, du vinner – og bare bli søkkvåt fra topp til tå. Gi det sjanse neste gang det kommer en skikkelig skur.

2. Tunge skyer over Ulriken er et godt utgangspunkt for dramatiske selfies.

3. Klimaet gjør Bergen til verdens kanskje mest trendy by akkurat nå. Tidligere denne måneden kunne nemlig Vogue, NRK og andre melde at allværsjakke og regntøy er blitt det hippeste på klesfronten.

4. For mye vann er jo egentlig ikke et problem. For lite vann, derimot ...

5. Når solen først skinner, er byen nyvasket og ren.

6. Regn er ikke det samme som dårlig vær. Da jeg flyttet til Bergen, ble jeg positivt overrasket over dette beryktede bergensværet jeg hadde hørt så mye om. Jeg kom nemlig fra syv år i Trondheim.