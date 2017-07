EU og euroen har helt sikkert mye fint ved seg. Jeg er sterk i troen på at internasjonalt samarbeid er veien å gå. Men én ting er blitt kjedeligere etter at mange av landene i Europa fikk en felles valuta. Litt av landenes særpreg forsvinner når man betaler med samme valuta enten man er i Finland, Tyskland, Italia eller Spania. Selvsagt var sommerferiene mer spennende med mark, lire og pesetas. Prisene har også jevnet seg ut, de beste kuppene er vanskeligere å finne.

Heldigvis finnes det unntak. Denne uken går turen til Budapest. Og Ungarn er et av landene som ennå ikke har kastet seg på eurobølgen. Ikke bare har magyarene sin egen valuta, de har en valuta som virkelig kan få deg til å smile.

I skrivende stund får man 100 forinter for 3 kroner og 10 øre. Tar du ut et par tusenlapper, har du plutselig 64.000 i lommeboken! Mer skal det ikke til for å gjøre en gjerrigknark glad. Da får vi heller leve med at man kanskje må opp i et femsifret beløp for en middag.