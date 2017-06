Det fikk jeg føle på under familiemiddagen.

En tenker som oftest at den eldre garde er litt svakere på teknologi enn en selv. Det inntrykket har mamma sementert. Da jeg selv prøvde å lære meg koding som 16-åring brukte mamma søkefeltet i Internet Explorer for å så søke på startsiden.no. Videre tok turen innom Kvasir-feltet for å endelig gjøre det søket hun kunne gjort i første ledd. Du er blitt bedre da, mamma.

Men mormor, hun er en racer på det. Tok det fra første stund. Ofte når jeg har tatt turen innom har jeg kunne se lyset fra dataskjermen blafre fra kontorrommet i innkjørselen. Hun er også sterk på Facebook.

Lothepus hadde fått slakt for det anmelderne mente var noe av det verste som har skjedd Bergen siden krigen, og BTs anmelder Engelen var raskt ute og tilga Sputnik for sine synder. Selv har jeg aldri fått gromlåten "Nå skal vi skilles Johanne" ut av hjernebarken. Heller ikke kassettlogoene. Det er mormors fortjeneste. Jeg slang ut en frekk kort kommentar på en dele-tekst på Facebook.

Jeg var tilfeldigvis hjemme den helgen, vi skulle på familiemiddag hos mormor. Stillheten bredde seg rundt bordet, folk så forventningsfulle ut. Jeg var forvirret. Så kom angsten. "Så, håper maten er bedre enn Sputnik, Robert?", sa hun fornøyd. Jeg får nok høre den en stund.