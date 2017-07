Av og til, liggjande i sofaen framfor TV’en, kan eg tenkja om meg sjølv at eg kunne klart meg på Barcelona.

At eg ikkje ville gjort meg bort på Real Madrid eller Juventus. At dei kunne hatt bruk for meg i Chelsea eller Bayern München. Hin dagen var eg på trening saman med lokale unggutar som spelar i norsk 6. divisjon. Det vart ein ganske brutal realitetssjekk.

Dei sprang fort, fortare enn eg nokon gong kan hugsa å ha sprunge. Dei sparka hardt, hardare enn eg nokon gong kan hugsa å ha sparka. Dei duellerte tøft, tøffare enn eg kan tenkja meg at eg nokon gong kan ha duellert. Ja, sjølv den gongen det stod om titlar. Dei sklitakla, stupheada, overlappa, veggspelte, finta og bråsnudde så fort at eg vart svimmel. Og den der forbaskade ballen som eg før handterte som om han var ein del av meg sjølv, minna mest av alt om eit skummande såpestykke i eit nypolert badekar.

Eg kjende at stunda var komen.

Det vart ein stille sorti frå fotballen for meg. Utan fest og fanfare, nokså ulik den Roma regisserte for Francesco Totti i slutten av mai. Men eg lyt takka, eg óg, takka fotballen for alt han gav meg. Moro og leik, lidenskap og livslangt kameratskap. Rivaleri, håp og draumar, mål og meining. Skilsetjande episodar, stolte stunder, hissige ordskifte, herlege sigrar og bitre nederlag. Og til slutt eit hint som ikkje var til å misforstå, om at det no er på høg tid å setja strek.

Så, nei, eg trur vi seier at vi gløymer det, Barcelona.