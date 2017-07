Lykkes Saudi-Arabia i å stenge nyhetskanalen al-Jazeera, mister Midtøsten en sentral kilde til uavhengig journalistikk.

I Midtøsten ønsker en mektig allianse å kvele flyten av fri informasjon. Med Saudi-Arabia i front krever de at nyhetskanalen al-Jazeera stenges med umiddelbar virkning.

Det er en urovekkende utvikling. Å stenge kanalen vil være gode nyheter for en rekke diktaturer i regionen, men elendig nytt for befolkningen.

Bakgrunnen for kravet er en av de største diplomatiske krisene på den arabiske halvøyen på mange år. I midten av konflikten står Qatar, hvor al-Jazeera har sitt hovedkvarter.

Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater har innført en uvanlig streng blokade mot landet, og stilt 13 krav som kreves oppfylt før den heves. Alle diplomatiske bånd er kuttet. I tillegg er grensene stengt, inkludert alle luft- og sjøveier inn i landet.

Qatar har vært vennlig innstilt til Iran, noe som har fått naboene til å se rødt. Det mest irriterende er likevel al-Jazeera. Utad begrunnes blokaden i terrorbekjempelse.

At kamp mot terror er hovedgrunnen til de voldsomme virkemidlene er lite troverdig. Blokadelandene truet med å isolere Qatar også i 2014. Da ble ikke terror nevnt, men det ble kravet om å stenge al-Jazeera.

Kanalen har nemlig irritert diktaturer i Midtøsten i over 20 år.

Al-Jazeera startet rett før BBCs satsing i Saudi-Arabia kollapset i 1996. Slik overtok kanalen en rekke BBC-journalister. Disse innførte en journalistikk regionen ikke var vant med. Kritiske debattprogram og et ønske om å få frem flere perspektiver har vært vanskelig å svelge for makthaverne.

Kanalen er ikke feilfri. Den arabiske versjonen av kanalen er ikke like kritisk til politisk islam og ekstremisme som den engelske. Hjemlandet Qatar, et diktatur, har sluppet for lett unna.

Totalt sett har kanalen likevel vært en frisk kontrast til andre mediehus i regionen, som for det meste formidler regimevennlig propaganda i sine respektive land.

Spesielt under opprørene kjent som den arabiske våren spilte kanalen en viktig rolle. Gjennom al-Jazeera fikk demonstrantene taletid og et publikum. Dette gjorde det vanskeligere for diktaturene å kneble dem.

Qatar er under hardt press. De har forkastet de 13 kravene, men responsen fra blokadelandene gjenstår. Inntil videre rapporterer al-Jazeera direkte fra dramaet de selv står i sentrum av.

Forhåpentlig får de fortsette. Forsøket på å stilne kanalen er et angrep på ytringsfriheten i en region som trenger flere, ikke færre kritiske stemmer.