Vaksine er det som skal til for å gje folk jobben tilbake

Talet på langtidsledige er dobla under koronakrisa. Det viser at det hastar med å vaksinere folket.

Det viktigaste regjeringa kan gjere for å få folk i arbeid er å vaksinere det norske folket så raskt som mogeleg, skriv BT på leiarplass. Foto: Eirik Brekke

I januar 2020 var rundt 17.000 langtidsledige i Noreg. Ved utgangen av mars i år var talet 33.600. Dette er urovekkande.

All erfaring viser at når folk går utan jobb lenge, aukar sjansane for at dei fell ut av arbeidsmarknaden for godt.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier til NTB at han fryktar at det vil skje. Men han har ikkje all verda med verktøy for å gjere noko med det.

Noko vil truleg løyse seg sjølv, når koronapandemien er over. Rundt ein tredel av dei langtidsledige er permitterte. Desse har ein jobb å gå tilbake til, viss og når bedriftene treng dei.

Det viktigaste regjeringa kan gjere er difor å få vaksinert det norske folket så raskt som mogeleg. Mange av dei som no er utan jobb, er oppsagt eller permittert frå bransjar som er meir eller mindre stengt som følgje av pandemien.

Spesielt gjeld det ute- og reiselivet.

Regjeringa bør opne opp så mykje av utelivet som helsemessig forsvarleg. Men er det noko pandemien har lært oss, så er det at for rause frislepp raskt kan slå tilbake i nye smitteutbrot og nye, strenge nedstengingar.

Difor er det eigentleg berre ei skikkeleg løysing, og det er at heile befolkninga blir vaksinert.

Men det vil ta tid, spesielt fordi vaksinane frå Astrazeneca og Janssen truleg blir droppa for godt på grunn av biverknader. Nye mutantar kan òg føre til nye utsetjingar, viss folk må vaksinerast på nytt.

Difor er det viktig å auke kompetansen til dei som går utan jobb.

Under pandemien har arbeidslause fått lov til å ta utdanning utan trekk i dagpengane. Regjeringa vil gjere ordninga permanent. Det er ein god idé. For utanforskapet vil ikkje forsvinne med pandemien.

Det viktigaste tiltaket mot at folk fell utanfor arbeidsmarknaden er likevel å sørgje for at alle får ei skikkeleg utdanning i utgangspunktet. Noreg er eit høgkostland, der det blir stadig færre jobbar for ufaglærte.

Vi treng difor ein grunnskule som evnar å gje alle kunnskap og motivasjon til å utdanne seg vidare, anten det er mot yrkesfag eller meir akademiske utdanningar.

Det er ikkje enkelt, men like fullt eit av dei viktigaste politiske måla framover.