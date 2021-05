Koronastøtte bør komme med tydelige krav

«Etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap i Norge», sier et gammelt munnhell. Men denne gangen kan ikke kulturminister Abid Raja (V) skylde på slike øvelser, mener BT. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen har vært for raus med teatre og museer. Det skal ikke lønne seg å holde stengt.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Kulturdepartementet er selv ansvarlig for en av pandemiens store paradokser. 2020 var et kriseår for norsk kulturliv. Likevel gikk de 50 største, statsstøttede institusjonene med et samlet overskudd på 193 millioner kroner.

Hensikten bak regjeringens koronastøtte var ikke å sikre sjeldent gode resultater for landets største teatre og museer. Her har noe åpenbart gått galt.

Koronautbruddet i mars i fjor førte til dramatisk nedstenging av scener, museer og teatre. Mange valgte å permittere ansatte og innleide frilansere.

De 50 institusjonene sparte til sammen 145 millioner kroner på dette.

I tillegg fikk de 168 millioner kroner i koronatilskudd for tapte billettinntekter, i tråd med regjeringens kompensasjonsordning.

Les også 2020 var katastrofe for kulturen. Likevel gikk stats­støttet kultur med millionoverskudd.

For mange av landets største museer og teatre bidrar billettinntekter til en mindre del av driften. Overføringer fra statsbudsjettet dekker opptil 70 prosent av de ansattes lønn.

Da de ansatte ble permittert, fikk de i stedet dagpenger fra Nav. Siden institusjonene fikk beholde sine faste offentlige tilskudd, betalte altså staten mesteparten av lønnen deres to ganger i løpet av fjoråret.

«Etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap i Norge», sier et gammelt munnhell. Men denne gangen kan ikke kulturminister Abid Raja (V) skylde på slike øvelser.

Han ble tidlig advart om at kulturscenene kunne bruke støtteordningen til å spare millioner av kroner, blant annet av kunstnernes fagforbund Creo.

Raja har ikke ønsket å blande seg inn i institusjonenes prioriteringer, og viser prinsippet om at politikere skal ha «en armlengdes avstand» til kulturlivet.

Forklaringen virker tynn. Kritikken mot kompensasjonsordningen handler ikke om påvirkningen av kunstens uttrykk, men at støtten kom uten krav til aktivitet.

Les også Sterke reaksjoner på overskudd i kulturlivet. Listhaug ber om kutt neste år.

Kulturministeren burde ha krevd at teatrene og museene holdt sine ansatte og frilansere i arbeid, ikke minst for å spare staten for ekstra kostnader.

Nå må han kunne forvente at de bruker sine nye overskudd til å skape flere og bedre tilbud til publikum.

Det er ingen enkel øvelse å berge en hel sektor gjennom en historisk krise.

Regjeringens raushet overfor kulturinstitusjonene viser at kultur ikke bare er nasjonens kakepynt, men et godt tilskudd til folkehelse, trivsel og livskvalitet. I tillegg til å være en viktig næring, selvfølgelig.

Men læringspunktet bør være krystallklart: Regjeringen må stille tydelige krav når den deler ut krisepenger.