Equinor må vise at de tar miljøet på alvor

Mongstad-lekkasjen er alvorlig og vitner om at sikkerhetskulturen i Equinor ikke er så god som mange har trodd.

Over 100.000 liter olje er pumpet opp, etter en langvarig lekkasje på Mongstad-raffineriet. Foto: Marit Hommedal / NTB (Arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Oljelekkasjen på Mongstad er en skandale. Over 100.000 liter olje er til nå pumpet opp fra grunnen under raffineriet, skriver E24.

Utslippene stammer fra et renseanlegg som ikke har virket skikkelig, og kan ha pågått siden 1975.

Tidligere har ikke Equinor sett på lekkasjen som forurensing. De har nemlig trodd at systemet under bakken håndterte oljen.

Da lekkasjen først var oppdaget, ble ikke rørene under bakken skiftet ut. Derfor har oljen fortsatt å sive ut.

Equinor har også sagt at oljen ikke ville nå sjøen. Men det skjedde i år.

Les også Equinors oljesøl skyldes feil fra 1975. Kan ha forurenset i flere tiår.

«Alle har ikke hatt full kontroll på reglene», svarer Equinor. Nei, det er jo åpenbart.

Når en oljelekkasje kan ha eksistert i mange tiår, er det en svært alvorlig svikt. Norges største oljeraffineri burde ha bedre kontroll på oljen enn det som er vist frem i denne saken.

Derfor har Miljødirektoratet god grunn til å tro at Equinor-ledelsen ikke har tatt miljøet på alvor.

En intern granskingsrapport slår fast at det for 45 år siden var en slags aksept for oljelekkasjer til grunnen – men at det i dag er nulltoleranse.

Det er kanskje ikke så rart at det oppdages langvarige lekkasjer, når holdningene til miljøet har vært så slappe. Dagens nulltoleranse må også jobbes litt med for å være reell.

En nulltoleranse må blant annet gjelde «gammel moro», som lekkasjen blir omtalt som i granskingsrapporten. Og «ute av syne, ut av sinn» kan ikke være et gjeldende prinsipp.

Mongstad kommer til å være et viktig raffineri i mange år fremover. Norge skal fortsatt produsere store mengder drivstoff, men kravene til forsvarlig drift blir bare strengere og strengere.

Olje-utslippet på Mongstad er den foreløpig siste av flere skandaler som har rystet Equinor i år. I september brant det på LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest.

I ettertid har det kommet frem at Equinor ikke fulgte opp flere sikkerhetsavvik på anlegget de siste ni årene, avvik de selv og Petroleumstilsynet har avdekket. Anlegget er nå stengt, og vil forbli stengt ett år.

Selskapet har også hatt flere andre sikkerhetshendelser, i tillegg til gigantoverskridelser i USA og tvilsomme transaksjoner i Angola. Det er alvorlig at landets største selskap, der staten eier to tredeler, blir drevet på denne måten.