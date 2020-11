Byutviklerne må tenke mer estetikk. Nok bomaskiner nå.

Fortettingen av Bergen har sine mørke sider. Videre utbygging bør ta større hensyn til nabolag og byggetradisjoner.

Forsøket på å skape bymessige knutepunkt langs Bybanen har gjort Lagunen til et estetisk katastrofeområde, mener BT. Foto: Eirik Brekke

I BA forteller tidligere byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) at hun blir «fysisk dårlig» over forfallet i bergensk byggeskikk.

Hun har et poeng. Fortettingen av Bergen har enkelte fæle utslag. Men klagen lyder også hul, siden hun selv satt med den politiske styringen av nybyggingen i Bergen i fire år.

Vi trenger en mer konstruktiv diskusjon om byutvikling enn det Tryti legger opp til.

Høyres nestleder i bystyret, Hilde Onarheim, påpeker Trytis eget ansvar for elendigheten.

Hun viser blant annet til det nye, massive boligbygget «Paradisalleen» midt i et gammelt villastrøk i Fana, som allerede har fått klengenavnet «danskebåten».

Fortettingspolitikken som kom med bybaneutbyggingen er preget av enkelte slike mastodonter og kjedelige boligblokker.

Blant annet har forsøket på å skape bymessige knutepunkt langs Bybanen gjort Lagunen til et estetisk katastrofeområde.

Onarheim har rett når hun påpeker at arkitektene ikke kan bære skylden. De blir ofte stående i skvis mellom kommunens krav og utbyggers ønske om lønnsomhet.

Krangelen mellom Tryti og Onarheim burde likevel være unødvendig. De er i prinsippet enige om at byutviklingen må bli mer visuelt skånsom. Og de har begge vært med på å utvikle gode politiske verktøy for å håndtere utfordringen.

Byutviklingen styres etter kommuneplanens arealdel (KPA) for årene 2018-2030. Planen stiller blant annet krav om stedsanalyse for alle byggeprosjekter, for å vurdere dem opp mot omgivelsene.

Utbyggerne skal altså ta hensyn til «eksisterende nabolag og bylandskap», som det heter. Kommunen skal i tillegg bli flinkere til å involvere innbyggerne i planprosesser.

Bergen kommune har også laget en arkitektur- og byformingsstrategi, som skal legge premisser for planlegging og arkitektoniske utforming av alle nye byggetiltak.

Politikerne må vise at planene er verd mer enn papiret de er skrevet på. Folketallsveksten er forventet å avta, det gjør at hastverket i utbyggingen også kan dempes.

Tabbene som er gjort til nå, er uopprettelige. Det er trist nok, men i fremtiden bør politikerne ta sine egne ambisjoner for byutviklingen på større alvor.

De må vise at det faktisk er mulig å omskape Bergen til en kompakt og mer menneskevennlig «gåby». Planleggingen av Bybanen til Åsane er en gyllen mulighet til å rette opp inntrykket.