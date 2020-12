Dette er byrjinga på slutten for koronapandemien

No er endeleg vaksinen her. Det gir håp for 2021.

Sjukepleiar Maria Golding vaksinerer Svein Andersen mot koronaviruset på Ellingsrudhjemmet i Oslo søndag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Søndag vart den første sprøyta med koronavaksine sett. Snart kjem dosane til heile landet.

Det er fin symbolikk i at vaksinen kom til Noreg rett før årsskiftet. Sprøytene markerer det fyrverkeriet vanlegvis markerer: inngangen til ei ny tid.

Men det tar framleis lang tid før pandemien er over. Det vil framleis vere behov for fleire av restriksjonane nordmenn har blitt vane med. Elles kan ein risikere nye, store smitteutbrot før vaksinen har nådd mange nok nordmenn.

Vaksineringa er difor berre byrjinga på slutten for denne koronapandemien.

Les også Svein (67) fikk koronavaksinen først i Norge: – Nesten som da Armstrong gikk på månen

For kvar einaste vaksine som vert gitt, vert faren med koronaviruset redusert. Dei som er mest utsett for skader og død frå viruset vert prioritert først.

Vaksinane er eit resultat av eit svært effektivt samarbeid mellom statar og verksemder, som har utvikla ein trygg veg ut av pandemien. Utan vaksinane, måtte me redefinert ordet «normalt» for framtida.

Vaksinar fungerer. Dei er grunnen til at me ikkje lenger treng å uroe oss for koppar. Polio er i ferd med å bli utrydda på verdsbasis, og meslingar drep stadig færre.

Difor er det vanskeleg å bli klok på vaksinemotstanden. Ein kan oppleve biverknader frå koronavaksinen, men faren med pandemien er langt større.

Mykje av vaksinemotstanden baserer seg på ein forskingsrapport som vart trekt tilbake i 2004. Andrew Wakefield påstod – utan grunnlag – at vaksinar kunne føre til autisme hjå barn.

Den beste medisinen mot grunnlaus vaksinemotstand, er openheit og informasjon. Det er bra at vaksinen er frivillig, då det truleg aukar tilliten til vaksineprogrammet.

Les også Debatt: – Ikke la deg lure av vaksine-løgnene

Det er alltid nokon som ikkje kan ta ei vaksine, på grunn av ulike sjukdomar. For å beskytte desse, er det viktig at flest mogeleg tar vaksinen.

Som flokk, beskyttar alle dei vaksinerte òg dei få som av ikkje kan ta vaksinen. Berre slik kan samfunnet bli meir normalisert i 2021.

Vaksinen er ein milepæl for alle som har blitt påverka av pandemien. Mange heilt vanlege arbeidstakarar har stått fremst i kampen mot koronaviruset.

Anten direkte – som helsepersonell – eller bussjåførar, butikkmedarbeidarar og andre, som har fått samfunnet til å gå rundt i krisetid.

Dei fortener eit nytt og mindre spanande år.