Ja takk til politisk kappestrid om ferjeprisane

MF «Møkstrafjord» er elektrisk og går mellom Hufthamar og Krokeide. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Folk langs kyst og fjordar kan endeleg bli høyrt når ferjebillettar no blir valkampsak.

Nyleg gjekk Arbeidarpartiet ut og lova at dei vil halvere ferjeprisane om dei vinn valet. Løftet har fått både jubel og kritikk, og fleire parti ser no ut til å ville ta opp kampen med Ap om å bli ferjepartiet.

Eit slikt kappløp vil skape vinnarar på øyar, i fjordar og langs kysten.

Ferjeprisar blir ofte samanlikna med bompengar. Det er grovt misvisande. Ein bom kan du passere heile døgnet, og i ein del tilfelle kan du redusere talet på bompasseringar ved å legge om reisemønsteret.

Det finst ikkje noko alternativ til ferja, og mange betaler dyrt for eit tilbod som ikkje er godt nok.

Ferjeprisane auka kraftig frå 1. januar i fjor dersom du kom med bil, medan det blei gratis for reisande utan. På ferja mellom Austevoll og Bergen auka prisen med 40 prosent. Austevoll er Noregs største samfunn utan fastlandssamband.

Det er lett å kritisere Ap for å kome med dette valløftet no, etter å ha mislukkast i å redusere ferjeprisane lokalt. Ap sit med makta i ei lang rekke fylkeskommunar langs kysten.

I Vestland har dei vore med på å innføre Autopass-betaling på ferjene, som gjorde at mange pendlarar kom dårlegare ut.

Det er Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran som har fronta løftet om å halvere ferjeprisane. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (arkiv)

Samstundes har dei også vore med på å byte ut ferjene med låg- og nullutsleppsbåtar. Det har ein høg kostnad, men også ein stor vinst for miljø og klima.

Det er også eit politisk ønske at det skal vere billegare å vere elbilist. Kven tek rekninga når stadig fleire rullar inn på bildekket til halv pris?

Fylka har nesten ingen eigne inntekter, og kan ikkje krevje inn skatt. Dei er heilt avhengige av pengane dei får frå staten. Derfor gjev det meining at Ap no vil legge meir pengar på bordet over statsbudsjettet.

Det har allereie kome kritikk for at løftet inneber ei halvering av den totale ferjekostnaden, utan at Ap kan love at kvar enkeltstrekning får halvert pris.

Det verkar som ei fornuftig løysing. Nokre strekningar treng ikkje ein stor reduksjon i prisen, medan andre bør få meir enn halv billettpris. Ei regjering bør la det lokale sjølvstyret verke inn på korleis pengane best kan kome til nytte.

Om andre parti no vil kritisere Aps valløfte for å vere uforpliktande, upresist eller ufinansiert, bør dei samstundes vise fram korleis deira eigen modell skal vere.

Som diktaren kanskje ville sagt det:

Det er den draumen me ber på at ferjefolket ei morgonstund skal glida inn til ein billettpris me ikkje har visst um.