Denne prosessen lukter det ikke godt av

Ansettelsen av ny fiskeridirektør fremstår uryddig. Det er bra at regjeringen må forklare seg.

Ansettelsen av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som ny fiskeridirektør har etterhvert fremstått som stadig mer betenkelig. Det er ene og alene regjeringens ansvar.

Hvordan den kunne gi jobben til en av sine egne statsråder, er et betimelig spørsmål, som fortjener bedre svar enn det regjeringen har prestert til nå. Den varslede stortingshøringen er nødvendig.

Bakke-Jensen er skipselektriker av yrke, og var tidligere Høyres fiskeripolitiske talsmann i Stortinget. Ut over det, har han ingen fiskerifaglig bakgrunn eller kompetanse.

Fiskeridirektoratet forvalter norsk fiskeripolitikk på fullmakt fra regjeringen, noe som gir det stor makt over en av landets viktigste naturressurser.

Opposisjonen på Stortinget reagerer på at regjeringen plasserer en av sine egne statsråder i stillingen som toppbyråkrat for en så viktig sektor, der liberalisering er et stridsspørsmål. Den mener derfor ansettelsen er politisk motivert.

Måten Bakke-Jensen ble ansatt på, forsterker mistanken. Dette er en av hovedgrunnene til at statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) må forklare seg for Stortingets kontrollkomité.

Bakke-Jensen var ikke blant de opprinnelige søkerne i fjor vår. Først få dager før ansettelsen skulle skje, bestemte han seg for å søke. Dette skjedde mens andre toppkandidater satt i sine siste intervjuer.

«Noen» skal ha bedt ham søke. Søknaden hans ble holdt hemmelig av hans egen regjering. Sivilombudsmannen har slått fast at dette hemmeligholdet var unødvendig og dårlig begrunnet.

Det er svært uheldig at Bakke-Jensen fremdeles ikke vil opplyse om hvem som først oppfordret ham til å søke.

Hemmeligholdet bekrefter inntrykket av en uryddig prosess, og styrker spekulasjonene om at ansettelsen kan ha vært politisk motivert.

Næringsminister Iselin Nybøs forsikringer om at Bakke-Jensen er rett kandidat, har ikke bidratt til å opplyse saken eller berolige opposisjonen.

Inntrykket av at regjeringen plasserer sine «favoritter» i viktige byråkratstillinger er ille. Det kan gi mistanke om at den forsøker å sikre lojalitet til en bestemt politikk, også lenge etter at den har gått av.

At en statsråd i aller siste runde feier andre og faglig sterkere kandidater av banen, og at kandidaturet til overmål blir holdt hemmelig, svekker prosessens troverdighet. Det kan også svekke tilliten til Fiskeridirektoratet i fremtiden.

Offentligheten har krav på å få vite hva som egentlig har skjedd. Stortingshøringen må gi nødvendige svar.