Sikringen av «Langskip» er en seier for Vestlandet

Selv om budsjettforliket kostet for mange oljemilliarder, er det et gledelig gjennomslag for viktige satsinger her vest.

Til dette området på Kollsnes i Øygarden skal klimagasser pumpes ut og lagres under Nordsjøen. Næringslivet på Vestlandet kommer alt i alt godt ut av budsjettforliket, og den aller viktigste seieren er at de ambisiøse planene for klimafangst og lagring er sikret, skriver BT på lederplass. Foto: Bård Bøe

Det blir byggestart for den omstridte skipstunnelen på Stad. Kuttet i nettolønnsordningen for sjøfolk blir reversert. Både finansieringsordningen for verft og vrakpantordningen for skip er forsterket.

Næringslivet på Vestlandet kommer alt i alt godt ut av budsjettforliket, og den aller viktigste seieren er at «Langskip» er sikret.

«Langskip» er navnet på regjeringens prestisjeprosjekt for lagring og fangst av CO₂.

FNs klimapanel mener det blir vanskelig å nå målene i Parisavtalen uten et skikkelig system for dette, og investeringen på nesten 17 milliarder vil være Norges viktigste enkeltbidrag til å redusere klimautslippene i Europa.

Selv om Frp har jobbet for prosjektet gjennom syv år i regjering, sto «Langskip» i fare for å ryke i budsjettforhandlingene.

I høst snudde Frps stortingsgruppe. Frp-leder Siv Jensen forklarte den plutselige motstanden med at staten må garantere for opp til 80 prosent av kostnadene, og at det er uansvarlig å la skattebetalerne bære så stor risiko for prosjektet.

På landsmøtet kom det tydelig frem at partiet var splittet i saken.

Lagringen skal skje i Øygarden, noe som vil bidra til både næringsutvikling og arbeidsplasser lokalt.

Oljeselskapene har vært positive, fordi prosjektet har et betydelig inntektspotensiale og åpner for å lage hydrogen av naturgass uten skadelige utslipp.

Alt dette gjør «Langskip» viktig både for Vestland Frp og for vestlandsindustrien.

Det er gledelig at klimafornektere i deler av Frp ikke fikk satt en stopper for en så viktig satsing for både klima og lokalt næringsliv.

Det er lettere å forstå motforestillingene mot det endelige gjennomslaget for skipstunnelen på Stad.

Prisen ligger foreløpig i overkant av tre milliarder kroner. Oslo Economics har estimert at hvert skip som går gjennom tunnelen vil koste samfunnet nesten 30.000 kroner i 40 år.

De fleste cruiseskip vil være for store til å gå gjennom, og både Hurtigruten og flere andre har varslet at de uansett ikke vil bruke tunnelen.

Det viktigste argumentet for, er å sikre en trygg og åpen kystvei.

Stadhavet er en herjet og farlig havstrekning. Den siste påminneren om det, er «Viking Sky»-forliset ved Hustadvika i Møre og Romsdal våren 2019.

En tunnel vil gjøre at svært mange mindre farkoster slipper å krysse det farlige Stadhavet.

En tunnel vil gjøre at svært mange mindre farkoster slipper å legge ut i så farlig farvann.

Stadhavet har dessuten hindret alle planer om et hurtigbåtsamband mellom Bergen og Trondheim. Tunnelen vil altså kunne bidra til å binde viktige landsdeler sammen, tillegg til å fungere som en viktig turistattraksjon.

Skal det først investeres så store summer i samferdsel på Vestlandet, er det flere andre prosjekter som både er viktigere og haster mer. Men det ene bør ikke utelukke det andre.