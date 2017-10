Bergens kjøpesentre kan leve lenge, men de må holdes igjen.

Kjøpesentre er problembarna som fortsetter å skape trøbbel lenge etter at de har vokst opp. Selv om de og andre butikker nå er truet av netthandel og nye trender, er det lite som tyder på at problemene blir borte med det første.

Det krever politiske veivalg for en bedre byutvikling.

Den amerikanske kjøpesenterdøden kommer til Norge også, spår Ronny Spaans, som har skrevet boken «Kjøpesenterlandet».

Han skylder ikke bare på netthandelen. «Nye generasjoner har andre preferanser enn etterkrigsgenerasjonen. Vi verdsetter andre ting ved en by», sa han til BT mandag.

Vegar Valde

Dessverre har utviklingen i Bergen vært motsatt de siste årene. For tre år siden åpnet Horisont i Åsane, et senter med 73 butikker og spisesteder fordelt på 40.000 kvadratmeter. Året etter tillot bergenspolitikerne en tilnærmet dobling i størrelse av Lagunen i Fana.

Hvis det er slik døden ser ut, er det grunn til å frykte livet.

På små steder har kjøpesentre så godt som tatt livet av sentrumsgatene. I de store byene har kjøpesentrene fylt veiene med biler og skapt et problem som det vil ta flere generasjoner å løse.

Kjøpesentrene har nemlig vært blant de sterkeste drivkreftene for bilbaserte byer. I mer enn et halvt århundre har Bergen utviklet seg klattvis med spredt eneboligbebyggelse, og sentrene har tatt over som bydelssentrum.

I stedet for å gå, sykle eller reise kollektivt for å handle, tar folk bilen selv for små innkjøp.

Bergen sentrum lider ennå av at handelsnæringen har vokst så kraftig i konsentrerte i bydelene. Senterbutikkene lever på nåden til Olav Thon og noen få andre aktører, som gir mindre rom for nye butikker.

Helge Sunde

Bergens politikere verken kan eller bør ta livet av byens kjøpesentre. Men de kan bremse en skadelig utvikling.

Nå som Bybanen går til Lagunen, og når den kommer til Åsane, bør det dempe biltrafikken. Områdene rundt sentrene bør fortettes, slik at flere bor i gangavstand og at nye uavhengige næringsområder kan vokse frem.

Samtidig må arbeidet fortsette for å utvide og forbedre Bergen sentrum.

Det krever at hele verktøykassen tas i bruk: fortetting langs bybanetraseen, sykkel- og gangveier for å gjøre byen mer tilgjengelig, og smart utvikling av nye områder rundt sentrumskjernen for å bygge boliger og arbeidsplasser.

Netthandel truer den tradisjonelle handelen. Politikerne må i sine mottiltak prioritere byens gangbaserte sentrum foran bilbaserte kjøpesentre.