Det er gledeleg at Nobelkomiteen anerkjenner kvinners lidingar i krig.

Vinnarane av Nobels fredspris er irakiske Nadia Murad og den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege. Begge har fått kampen mot vald og valdtekt mot kvinner i krig opp på den internasjonale dagsordenen.

Nobelkomiteen har valgt to verdige vinnarar, og prisen bør vere ukontroversiell.

Murad tilhøyrer yezidi-minoriteten i Irak, som i 2014 vart utsett for eit folkemord av terrorgruppa IS. Den då 19-årige Murad vart kidnappa og halden til fange i tre år. I tida etter har ho reist verda rundt for å tale sivile kvinners sak.Ho har fortalt om dei grufulle overgrepa som ho og tusenvis av andre kvinner vart utsett for.

Mukwege har blitt nominert til fredsprisen fleire gonger for sitt arbeid mot valdtekt som våpen. Han har behandla titusenvis av kvinner som er utsett for dette våpenet, og vigd livet sitt til å tale offeras sak.

Prisen er utradisjonell, dersom ein måler den mot Alfred Nobels testament. Den er likevel svært viktig, sidan Murad og Mukwege gir merksemd til ein av krigens forferdelege konsekvensar.

Utdelinga betyr at komiteen anerkjenner kvinners lidingar i krig. Meir kunnskap kan hindre overgrep, men òg bidra til at fleire får hjelp.

Delinga av prisen er med på å synleggjere at slike overgrep ikkje er avgrensa til å gjelde IS eller militsar i Kongo. Valdtekt som våpen er like gammalt som krig, og har blitt skildra heilt sidan antikken.

Under Bosnia-krigen på 90-talet var Vilina Vlas berykta som «valdtektshotell», der serbiske styrkar forgreip seg på bosniske kvinner. Hotellet i Visegrad var langt frå den einaste slike leiren, og sjølv fredsbevarande soldatar frå FN har blitt skulda for overgrep.

Amerikanske soldatar stod for grov, seksualisert vald mot irakiske fangar i Abu Ghraib-fengselet. Prisen kan bidra til at dei som står bak overgrep i større grad vert straffa.

Murad og Mukwege har sterke forteljingar som kan endre verdssamfunnets handtering av kvinners rettar i krig. Det trengst. I hjelpearbeidet for den utsette Rohingya-folket i Myanmar, er berre to prosent av midlane sett av til kvinners rettar. Støtta til FN-organisasjonen UN Women gjekk ned med fem prosent mellom 2013 og 2016.

Noreg bør følgje opp prisen og ta initiativ til at kvinners rettar i større grad vert prioritert i krigssoner.