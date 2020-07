Urimeleg utsetjing av NAV-sakene

Ofra i Nav-skandalen må no vente endå lenger på å bli reinvaska. Det må staten betale for.

Heidi Schjetne opplever det som eit slag i ansiktet at frikjenninga for ofra i Nav-skandalen no blir utsett opp til eitt år. Den ytterlegare påkjenninga dei no blir påført er urimeleg, skriv BT på leiarplass. Foto: Tor Høvik

Nav-saka, der minst 55 menneskje er dømde for trygdesvindel utan grunn, er ei av dei største rettsskandalane i norsk historie. No har Høgsterett kome fram til at sakene må ein ekstra runde til Efta-domstolen, for tolking opp mot EØS-avtalen. Dermed blir sakene utsett opp til eitt år.

Det er ei urimeleg påkjenning for ofra i saka.

Ofra er norske statsborgarar som var i utlandet då dei tok imot støtte frå Nav. Det braut med krav frå Nav om at ein måtte opphalde seg i Noreg for å få støtta.

Over 80 vart domfelt, og minst 36 hamna i fengsel. I tillegg har minst 2400 fått krav om å betale tilbake pengar.

Trygderetten og regjeringas granskingsutval har konkludert med at lovtolkinga var feil. Norske statsborgarar kan, som andre EØS-borgarar, ta imot støtta i heile EØS-området.

Riksadvokaten og statsadvokaten har difor innstilt på at dei som er urettvist dømde får sakene tatt opp att, og bli frikjende.

Granskingsutvalet var i tvil om lovtolkinga òg gjeld for støtte mottatt før 1. juni 2012, då ei ny EU-forordning vart innført i Noreg.

Men for stønad gjeve etter dette, meinte utvalet kravet om opphald i Noreg var feil. Påtalestyresmaktene har difor byrja arbeidet med å ta opp att sakene.

Men no har desse sakene stoppa opp, fordi Høgsterett vil ha ein uttale frå Efta-domstolen, òg for perioden etter den nye EU-forordninga var innført.

Rettstilstanden før 1. juni 2012 er uklar. Difor er det ikkje urimeleg å be om ei avklaring. Men for saker etter den tid er det brei semje om at den norske praksisen har vore i strid med EØS-avtalen.

Det er difor vanskeleg å forstå kvifor Høgsterett meiner ei slik avklaring er naudsynt.

Både Riksadvokaten og statsadvokaten har innstilt på at ofra i denne saka blir frikjent. Høgsterett bør difor ha ein svært god grunn for å utsetje ofra for ei slik ekstra påkjenning.

Staten har i Nav-saka stempla eigne borgarar som forbrytarar utan grunn. Det er ein urett det hastar med å rette opp.

For ofra, som Heidi Schjetne som vart intervjua i BT måndag, handlar dette om å bli reinvaska.

I tillegg til økonomien og den psykiske påkjenninga, kan ein dom for bedrageri gje folk store problem på arbeidsmarknaden. Når Høgsterett no forsterkar uretten ved å sørgje for at sakene blir utsett i 9–12 månader, bør det difor få konsekvensar.

Det låg allereie i korta at ofra vil kunne krevje oppreising for dei påkjenningane dei er påført.

Høgsterett har med utsetjinga auka påkjenningane, og dermed forsterka kravet til økonomisk erstatning.