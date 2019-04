Uforståelig ventetid på skredsikker hovedvei

Zibis sterke historie er en påminnelse om hvor mye det haster for regjeringen. Veien til Voss må bli trygg.

SKRED: Her ligger lastebilen som Zbigniew Glodowski kjørte, da han ble tatt av raset i juni 2016. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (Arkiv)

Publisert: Publisert 20. april 2019 11:52







Denne uken kunne du lese om Zbigniew Glodowski i BT, den polske lastebilsjåføren som ble tatt av raset på E16 for snart tre år siden. Raset var det største Statens vegvesen har registrert på E16. Det skjedde på en strekning som ikke er markert som et skredpunkt.

Mellom Bergen og Voss er det 30 slike strekninger der det er behov for sikring. «Vi kan ikke kjøre E16 i dødsangst i tiår til», skrev BT på lederplass etter raset i 2016. Regjeringen må nå ta grep for å fremskynde byggestart.

Historien til Zibi er et innblikk i de menneskelige kostnadene ved at hovedveien mellom Bergen og Oslo er så rasutsatt. Lastebilen hans ble måkt av veien.

Zibi er blitt arbeidsufør, men ble ikke fulgt opp skikkelig. Nav mener at ryggproblemene ikke er en yrkesskade. Arbeidsgiveren valgte å skjerme ham fra media, noe Zibi selv sier at han ikke ønsket. Zibi opplever at historien hans ble glemt.

Les også Lastebilsjåføren som ble begravd på E16

Strekningen mellom Bergen og Voss ble kåret til Norges verste vei av NRK i 2018. Det er fortsatt flere år til veiarbeidet starter. Veien mellom Arna og Voss skal for det meste gå i tunnel. Det er den eneste måten å sikre denne strekningen. Men veiarbeidet starter der rasfaren er minst, mellom Arna og Trengereid.

Grunnen til det, er at E16 skal bygges sammen med ny togtrasé mellom Trengereid og Voss. Det krever store statlige midler, som regjeringen ikke vil begynne å betale før i 2024. Ved å starte der en kan ha bompengefinansiering, blir byggestarten noen år tidligere enn 2024. Men det er tidspunktet for åpning av veien og banen som er viktig, ikke byggestart.

Oppstartsskrytet til regjeringen må derfor tas med en stor klype salt.

Et halvt år etter skredet, presenterte regjeringen sitt forslag til Nasjonal transportplan, som skal gjelde til 2029. Strekningen der Zibi ble tatt av raset er ikke engang med. Mange av kollegene hans vil bli pensjonister før de kan ferdes trygt mellom Bergen og Voss.

Les også Morten Myksvoll: Raslandet

Denne farlige veien er dagligdags for svært mange mennesker. Folk bor og jobber her. Det er her folk kjører for å komme til hytten. Og det er her mye av varene som kommer inn til Bergen blir fraktet, både på skinner og på hjul. Uten folk som Zibi ville det fort blitt tomme butikkhyller.

E16 og Bergensbanen er en hovedpulsåre for Bergensregionen. Uten den stopper det opp. Dette er hovedveien mellom Bergen og Oslo, men blir behandlet som om den går til ingensteds.

Tidsbruken er uforståelig. Nå må regjeringen ta grep.

Lederen

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».