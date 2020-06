No treng dei sårbare ungane ein krisepakke

Framleis er ikkje tilbodet til sårbare barn og unge i vanleg drift. Det er uforståeleg og djupt problematisk.

Det har vore mange tomme skulegardar denne våren. No treng ungane som har gått utan å møte hjelpetiltak all den støtta dei kan få. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Dei siste vekene har frisørar, barar og ei rekke andre tilbod opna igjen. Samfunnet er på veg tilbake til normalen. Det er bra.

Samstundes viser ein ny rapport at det er store manglar i tilbodet til dei mest sårbare i samfunnet. Skulehelseteneste, helsestasjonar for ungdom, krisesenter og barnevern har over heilt landet eit redusert tilbod.

Det går berre ikkje an.

Rapporten er laga av regjeringas koordineringsgruppe for tenester til sårbare barn, og slår fast at mange barn og unge no ikkje får hjelpa dei både treng og har rett til.

Det skjer sjølv om det er slått fast at tilsette i desse tenestene har fått klar melding om at dei kan vere tilbake i normal jobb.

Ein stor andel i det kommunale barnevernet jobbar framleis heime heile eller delar av tida, viser rapporten.

No må kommunane få fortgang i å sikre at alle er på plass for å hjelpe ei av dei gruppene i samfunnet som har hatt det aller vanskelegast under koronakrisa.

«Det er vanskelig å forstå at det tar så lang tid», seier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, om funna i rapporten.

Saka blir ikkje betre av at også sommartilbodet for barn og unge ligg an til å bli kraftig redusert. Sju av ti kommunar og frivillige organisasjonar svarer i undersøkinga at dei vil redusere eller stanse aktivitetane samanlikna med i fjor.

Dette er aktivitetar som legg til rette for at ungar skal ha ei meiningsfylt sommar.

Her må barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse frå KrF syte for ein rask snuoperasjon. Dei ungane som ikkje har møtt sine vanlege vaksenpersonar som barnehagelærarar og lærarar gjennom koronaen, må ikkje i tillegg miste sommartilbodet.

Sterke interessegrupper krev for tida krisepakkar på alle mogelege område i samfunnet. Dei ungane som treng ekstra støtte og oppfølging har ikkje mektige ambassadørar til å snakke for seg.

Derfor må no kommunar, frivillige organisasjonar og staten gå saman for å sikre krisetiltak for dei sårbare barna. Det trengst truleg pengar for å gjennomføre aktivitetar og arbeid i tråd med smittevernreglane.

Men det trengst òg fortgang i arbeidet med å få dei trygge vaksenpersonane tilbake på jobb og ut i felten.

No må dei mest usynlege i samfunnet få merksemda.