Eit kompromiss som ikkje løyser problemet Regjeringa lyttar for lite til miljøfaglege råd i striden om iskanten. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende Det blir Stortinget som no skal avgjere striden om iskanten. Der bør partia lytte meir til miljøfaglege råd enn kva regjeringa har gjort, meiner BT på leiarplass. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix (arkiv) Fredag la regjeringa fram sitt kompromiss i striden om iskanten, altså om kor langt nord ein skal kunne leite etter olje og gass og drive med andre typar aktivitet i framtida. Venstre-leiar Trine Skei Grande sa i haust at det å flytte iskanten sørover var «ein kamp Venstre må vinne». Det er berre å slå fast at det ikkje skjedde. Vel er iskanten flytta noko lengre sør enn der grensa gjekk i 2015. Men lina er langt unna det miljøekspertane gav råd om. Det er dårleg nytt for alle artane som lever i, ved og av dette sårbare havområdet. No blir grensa lagt der det i gjennomsnitt ligg is femten prosent av dagane i april månad. Det er etter kvart velkjent at miljøstyresmaktene meinte grensa måtte vere 0,5 prosent av dagane. Det ville ha flytta grensa mykje lengre sør. Les også Regjeringen vil flytte iskantgrensen: – FrP har tro på enighet På pressekonferansen fredag la klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn frå Venstre vekt på at regjeringa hadde lytta til faglege råd. Det er for lettvint å seie, all den tid regjeringa ikkje har lytta meir til dei miljøfaglege råda. Miljødirektoratet, Havforskingsinstituttet og Norsk Polarinstitutt slo i Faglig Forum fast at 0,5-prosent-grensa ville vere det riktige. KrF-leiar Kjell-Ingolf Ropstad gjekk endå lengre på fredagens pressekonferanse, og slo fast at KrF var «godt nøgde» med løysinga. Eit KrF som er godt nøgde med ikkje å lytte til miljøfaglege råd er knapt til å kjenne att. I praksis har dei abdisert som miljøparti. Det er likevel verst at Høgre openbert har valt å legge seg så tydeleg på oljenæringas side i denne striden. Det er positivt at tidlegare tildelte lisensar står ved lag. Petroleumspolitikken må vere langsiktig og føreseieleg. Men ein kunne likevel ha valt å leggje iskanten lengre sør. Med dagens låge oljepris er det uansett ikkje dyre og krevjande utbyggingar i Barentshavet som står øvst på lista for å sikre arbeidsplassar og drift langs kysten av Noreg. No bør Stortinget gjere det regjeringa ikkje greidde, nemleg finne ei løysing som betre balanserer omsynet til oppdrag for leverandørindustrien med miljøomsynet i eit sårbart havområde. Publisert Publisert: 24. april 2020 19:06 Les mer om dette temaet Regjeringen vil flytte iskanten sørover Equinor har kuttet over 40 milliarder kroner

