Trafikken over Danmarks plass må legges under lokk

– Danmarks plass er bergensk trafikkplanlegging på steroider. Plassen er et monument over hvor enøyd bilen ble prioritert i samferdselspolitikken for 30–40 år siden, mener BT.

Denne tunnelen bør det være bredt flertall for.

Bilmaskinen på Danmarks plass er resultatet av tidligere tiårs feilslåtte byutvikling. Hver dag passerer cirka 60.000 kjøretøy gjennom et av landets mest trafikkerte kryss. Strømmen av biler er skadelig, både for lunger og livskvalitet.

Hvis Bergens grønne ambisjoner skal ha noen som helst mening, må trafikken bort fra dette byrommet. Det er bra at byrådet har forpliktet seg til å fremme sak om en «Danmarks plass-tunnel» i løpet av neste år.

I fjor la Rødt frem en krisepakke i syv punkter for å redusere trafikken i området, der en tunnel var ett av forslagene.

Saken ble velsignet av bystyreflertallet i november 2020. Det ba byrådet om å gå i dialog med Miljøløftet. Utsagnet «det å legge E39 under bakken ved Danmarks plass, vil være det mest effektive tiltaket for å fredeliggjøre plassen» la tydelige føringer for byrådet.

At prosjektet nå er en del av budsjettavtalen for Bergen kommune neste år, betyr forhåpentlig at byrådet får farten opp.

Plassen er et monument over hvor enøyd bilen ble prioritert i samferdselspolitikken for 30–40 år siden. Da ble ideen om å ha et menneskevennlig byrom her torpedert, for å slippe gjennomfartsåren E39 og hurtigvoksende biltrafikk til.

Da den kjente arkitekten Ole Landmark vant en plankonkurranse for området i 1937, lot han seg inspirere av store, åpne plasser i europeiske storbyer.

Selv om Bybanen nå går på skinner over plassen, er den fremdeles dominert av tungtrafikk og utslipp. I dag ligger området som en sperre for fornuftig byutvikling mellom sentrum og Bergen sør.

Likevel har butikker, uteliv og restauranter i økende grad etablert seg og bitt seg fast de siste årene, delvis som følge av moderniseringen i Solheimsviken.

At private næringsdrivende ser potensial i Danmarks plass, er fint. Behovet for en miljøvennlig løsning blir da enda tydeligere. Det bør politikerne ta inn over seg.

Tegningene viser hvilket potensial denne allmenningen fremdeles har. Danmarks plass kan bli et av byens flotteste byrom.