EU viser seg frå si beste side i denne krisetida. Noreg diltar etter.

Krisa viser at Noreg burde vore med i det europeiske fellesskapet.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Brussel før helga. Men i dei viktige møta får ikkje Støre vere med.

Krigen i Ukraina har vist kor viktig det er å ha gode allierte.

Det er lenge sidan ein augneopnar som denne. I fleire tiår har det vore lett å ta internasjonalt samarbeid for gitt. Stabilitet har vore normen, og krig nærast utenkeleg.

Noreg kan no puste letta ut over å vere medlem av Nato. Men det andre store, internasjonale fellesskapet står me utanfor, nemleg EU. Det er synd, og den ekstraordinære situasjonen bør lede til ein ny, seriøs diskusjon om norsk EU-medlemskap.

For i møte med Ukraina-krisa har EU vist seg frå si aller beste side. I sterk kontrast til sitt rykte som eit splitta, byråkratisk organ, har EU-landa raskt klart å samle seg om store avgjerder. Også dei som går på tvers av enkelte medlemslands nasjonale interesser.

EU-land har sett i verk økonomiske sanksjonar, stengt luftrommet for alle russiske fly, sender våpenleveransar til Ukraina og eit stort fleirtal av statar vil gi ukrainske flyktningar opphaldsløyve i tre år framover.

Noreg har slutta seg til dei økonomiske sanksjonane EU har kome med, men det er også alt me kan gjere. Utan medlemskap er Noreg forvist til gangen medan slike diskusjonar held på. Me kan berre kome halsande etter og vere einige eller ueinige. Det er ein svak posisjon, der me alltid er på etterskot.

I diskusjonane om å stenge luftrommet og å sende våpen til Ukraina vart dette tydeleg. Etter EU-land bestemte seg for dette, fekk den norske regjeringa raskt kritikk for å vere seine på avtrekkaren og presset auka. Måndag ettermiddag har norske styresmakter enno ikkje bestemt seg for å bidra med våpen eller ei.

Midt oppi Ukraina-krisa bør me difor ta opp igjen diskusjonen om norsk EU-medlemskap. Lenge har det vore ei politisk daud sak. Men dei siste dagane har endra også dette, og spørsmålet bør no vere høgst levande.

Enkelte meiner ein slik diskusjon blir ei avsporing i ei tid der alt bør handle om Ukraina. Det er det ikkje. Ukraina-krisa gjer at me ser effekten av europeisk fellesskap kvar dag. Om ikkje me kan diskutere norsk deltaking i det fellesskapet no – når skal det då skje?