Eit godt utfall for Bergen Engines

Det var rett å setje tryggleiken først i salet av Bergen Engines.

Motorfabrikken Bergen Engines på Hordvikneset får nye britiske eigarar, dersom salet til Langley Holdings går gjennom. Foto: Bjørn Erik Larsen

Britiske Langley Holdings skal kjøpe motorfabrikken Bergen Engines. Det har BT/E24 fått stadfesta.

Avtalen viser at frykta for at arbeidsplassane kunne gå tapt om staten stansa salet til det russisk-kontrollerte selskapet TMH tidlegare i år ikkje vart realisert.

Det er godt nytt for dei tilsette.

Fabrikken på Hordvikneset skulle eigentleg vere kjøpt opp allereie. Etter fleire månader med press, tok regjeringa i bruk ein klausul i tryggingslova. Salet til TMH vart stansa i mars.

Regjeringa meinte nemleg at nasjonale tryggleiksinteresser kunne bli truga av oppkjøpet. Det måtte uansett vektast tyngre enn frykta for at arbeidsplassane kunne gå tapt.

Teknologien til Bergen Engines kunne nemleg kome til nytte for den russiske marinen, og oppkjøpet kunne vere eit forsøk på å omgå eksportkontrollen til Russland.

Tidlegare i prosessen hadde regjeringa avvist å gripe inn. Rolls-Royce hadde oppfatta oppkjøpet som avklart.

Regjeringa meiner at Russland kunne fått tilgang på teknologien til Bergen Engines, dersom TMH hadde fått gjennomføre oppkjøpet av motorfabrikken. Foto: Jannica Luoto

Prosessen viste at staten ikkje har gode nok rutiner for å hindre at viktig infrastruktur hamnar på feil hender. Difor fekk regjeringa hard kritikk frå stortingsfleirtalet.

Allereie då Rolls-Royce melde frå om salet i midten av desember, var staten kjent med at to russiske oligarkar stod bak oppkjøpet. Det tok over ein månad før regjeringa og etterretningstenestene starta på si undersøking av salet.

Eit anonymt varsel var nødvendig for at det skulle skje.

Denne gongen startar styresmaktene undersøkinga av den nye eigaren med ein gong.

Det er fornuftig, sjølv om Langley Holdings leverer til andre Nato-land i dag.

Noreg må gjere eigne vurderingar av slike oppkjøp, og den prosessen må vere betre enn regjeringas første runde om Bergen Engines.