Harald Victor Hoves personlige budskap er viktig. Det er ingen skam å be om hjelp.

Det er flott at også politikere bidrar til å fjerne tabuet rundt psykisk sykdom.

– Harald Victor Hoves åpenhet er et verdifullt bidrag til å rive ned tabuene som fremdeles omgir psykiske lidelser, mener BT.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Den internasjonale verdensdagen for psykisk helse ble markert i Nygårdsparken i Bergen denne uken.

I år fikk arrangørene ekstra drahjelp fra Høyres gruppeleder i bystyret, Harald Victor Hove. I et intervju her i BT fortalte han om depresjon og sykemelding det siste året.

Hoves åpenhet er et verdifullt bidrag til å rive ned tabuene som fremdeles omgir psykiske lidelser.

Les også – Jeg har lært meg at det er lov å be om hjelp

Det å bli rammet av psykisk sykdom, kan føles som et nederlag. Å fortelle familie og kolleger om det, kan i verste fall virke uoverstigelig.

Hove fraråder «å bite tennene sammen og late som ingenting». Han anbefaler folk i liknende situasjoner å bryte ut av vond sirkelgang.

Hove opplevde selv å få god hjelp da han kontaktet det kommunalt drevne lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp (RPH).

Akkurat nå er Hoves budskap spesielt viktig. Koronapandemien har vært en påkjenning for mange.

Selv om Norge har unngått den store økningen i psykiske lidelser man har sett i andre land, finnes det urovekkende trekk.

Ikke minst har belastningene for barn og unge vært stor. En stund måtte Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Bergen sette i verk kriseplan for å håndtere økningen i henvendelser.

En del voksne sliter også i økende grad. En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet fra høsten 2020 viste at flere sliter med ensomhet og psykiske plager. Belastningen er størst i storbyer som Oslo og Bergen.

Skal samfunnet kunne håndtere den varslede økningen i henvendelser i månedene og årene som kommer, må kommunene bruke nok ressurser på mottak og behandling av folk som trenger hjelp.

Les også Martin (27) droppet ut av skolen og følte seg alene: – Her fikk jeg selvtilliten tilbake

En annen som har bidratt til å fjerne barrierene som omgir psykiske lidelser, er konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke AS, Lars Erik Lund.

Han er vinner av åpenhetsprisen 2021, en utmerkelse som hvert år deles ut av organisasjonen Mental helse.

I et innlegg på NRK skriver han om tiden etter at han publiserte et innlegg om depresjonen på nettet:

«Det er fremdeles vondt og det er fremdeles ensomt. Men noe er annerledes. Jeg opplevde at jeg har gjort noe som er riktig – noe som gir mening også for andre enn meg selv».

Det er kloke ord, som kanskje kan inspirere til mer åpenhet om et altfor gammelt tabu.