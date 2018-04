Regelbrudd skaper tvil om at ting går riktig for seg i Askøy kommune. Det kan ikke ledelsen ta lett på.

Konsulentselskapet BDO har gransket Askøy kommune for kritikkverdige forhold. De konkluderer med at kommunen har brutt lovverket for kommunale anskaffelser i en årrekke.

Bakgrunnen for granskningen er anklager mot teknisk sjef Ivar Ådlandsvik. Han er beskyldt for å ha gitt fetterens rørselskap flere kommunale oppdrag, uten anbudskonkurranse, og uten å ha meldt seg inhabil.

I ettertid viser det seg at sentrale dokumenter ikke ble gjennomgått av BDO. Det gjelder et kloakkprosjekt på Fauskanger til 15 millioner kroner. Kloakkanlegget skulle finansieres gjennom avløpsmidler. I stedet endte det opp som en del av regningen på det nye skolebygget i området, til tross for gjentatte varsler. Dermed ble kommunekassen tappet for flere millioner.

Granskerne lager nå en tilleggsutredning for å finne ut av dette. Men uansett hva som har skjedd på Askøy, svekker sakskomplekset tilliten til kommuneadministrasjonen.

Poenget med tydelige krav til dokumentasjon og regler om offentlige anbud og habilitet, er å unngå tvil om at saksbehandlingen går ryddig for seg. Regelverket skal utgjøre en garanti mot usunne bindinger og korrupsjon. Samtidig beskytter det offentlig ansatte mot at deres troverdighet trekkes i tvil.

At Askøy kommune over tid har unnlatt å forholde seg til lovverket, bidrar til å rette mistanke mot administrasjonen. Rot, uklarhet og tvil om hva som egentlig har skjedd, er egnet til å skade tilliten og skape mistanke om forskjellsbehandling. Det er uheldig for kommunens renommé.

I en uke har BT forgjeves forsøkt å få kommunen i tale angående feilfinansieringen av kloakkprosjektet. Rådmann Eystein Venneslan viser tilleggsrapporten, og sier at «intensjonen med utredningen er å få frem kompleksiteten i saker som er omfattende». Den slags kommunal nytale er provoserende, og gagner ikke saken.

Rådmannen har et ansvar for å gjenopprette tilliten til sin egen kommune. Da kan han ikke pakke fakta og saksforløp inn i byråkratisk svada. Det er en nær sammenheng mellom åpenhet og tillit. Det burde være åpenbart for folk som leder offentlige etater.