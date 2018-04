Verdenssamfunnet gjør rett i å reagere mot bruk av kjemiske våpen.

Natt til lørdag aksjonerte USA, Frankrike og Storbritannia militært mot tre mål i Syria. Angrepet var en respons på bruken av kjemiske våpen mot sivilbefolkningen i Douma utenfor Damaskus 7. april.

Militær innblanding i Midtøsten er kontroversielt, men reaksjonen var likevel nødvendig. Kjemiske våpen er grotesk og forbudt, og verdenssamfunnet må signalisere tydelig at uakseptable overtramp får konsekvenser.

Formålet med aksjonen var å svekke Syrias evne og vilje til å gjennomføre nye kjemiske angrep. Angrepene var strengt avgrenset og rammet kun strategiske mål. De var rettet mot to våpenlagre utenfor Homs, samt et forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen utenfor Damaskus. Alle bygg skal ha blitt evakuert på forhånd, og ingen skal ha blitt drept. Alt dette ifølge NTB.

Angrepene ble gjennomført med bred støtte fra de allierte i Nato. Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har rett i at bruk av kjemiske våpen ikke kan skje ustraffet, og at det er nødvendig å avskrekke Assad-regimet mot at slike angrep skjer igjen.

Selv om det langsiktige målet er en fredelig, politisk løsning, kan ikke Nato tillate at drakoniske virkemidler normaliseres. Passivitet er også en form for aksept.

Stormaktsspillet som foregår i kulissene av Syria-krisen er urovekkende.

Selv om det meste tyder på at angrepet i Douma var orkestrert av Bashar al-Assads folk, er mangelen på sikre bevis en svakhet. Det vet Russland å utnytte.

Russerne hevder at det kjemiske angrepet i Douma var iscenesatt av vestlig etterretning, og at dokumentasjonen er fabrikkert. Utspillet er illevarslende for det allerede iskalde forholdet mellom øst og vest.

Under hastemøtet i FNs sikkerhetsråd lørdag krevde russerne full fordømmelse av de alliertes angrep. De fikk ikke gehør, men Russlands lojalitet mot Syria, og stadige veto i sikkerhetsrådet, lammer FN og forsterker uroen.

Invasjonen i Irak i 2003, Natos innblanding i Libya i 2011 og USAs omstridte rolle som verdenspoliti har gjort det stadig mer krevende å mobilisere støtte til humanitær intervensjon i Midtøsten. Men en brokete fortid er ikke et godt argument for passivitet. Kjemiske våpen er en trussel som Nato-alliansen må reagere sterkt og samlet mot. Angrepet natt til lørdag var en betimelig advarsel til Bashar-al-Assad.