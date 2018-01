Byrådet gjør rett i å se på Tveiterås spesialskole på nytt.

Foreldrene har vunnet en foreløpig seier i sin kamp for å bevare spesialskolen på Tveiterås. Det er bra. Nedleggingen av skolen og flytting av elevene til Ulriken skole var ikke nødvendigvis det beste alternativet for elevene, selv om byrådet tidligere har brukt det som argument.

Bystyret bestemte i 2015 at spesialskolen på Tveiterås skulle legges ned. Begrunnelsen for nedleggingen var at skolebygget var nedslitt og lite egnet, og at det ville bli for dyrt å bygge ny skole på tomten. Og at elevene ville få det bedre på Ulriken.

Nå har byrådet snudd. I det nye forslaget byrådet la frem onsdag åpner de for å bygge en helt ny skole på Tveiterås-tomten, eller å bygge om den gamle. Disse to alternativene skal nå utredes, sammen med det opprinnelige forslaget om flytting til Ulriken.

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) sier de vil legge frem en sak for bystyret i løpet av våren.

Thorsen sier til BT at saken har vært krevende. Opposisjonen (H, Frp, MDG, SV og Rødt) har støttet foreldrene, og dermed lagt ytterligere press på byrådet.

Frihet til å bruke penger en ikke har, er opposisjonens privilegium. Byrådet skal og må sørge for at kommunens penger blir brukt på beste måte.

Hvis utredningene viser at prisen for å unngå flytting av elevene til Ulriken blir urimelig høy, er det byrådets plikt å skuffe foreldrene. Økonomi er et viktig, legitimt og tungtveiende argument i politiske beslutninger.

Men økonomi må i denne saken veies opp mot hensynet til en elevgruppe med spesielle behov. Foreldre, lærere og den politiske opposisjonen mener utearealet på Ulriken er uegnet.

For enkelte av elevene vil støy og inntrykk fra Landås skole like ved fungere negativt. Dessuten ligger skolen midt i et tettbygd område, der asfalt og betong utgjør utearealet.

Det i motsetning til Tveiterås, som ligger mer beskyttet og har store grøntarealer elevene kan bruke.

Opposisjonen hevder at byen også trenger Ulriken skole til andre elever, fordi kapasiteten i bydelen er i ferd med å bli sprengt.

Byrådet gjør derfor rett i å se på saken på ny.