Regjeringa gjer rett i å skrote den kommunale eigedomsskatten på produksjonsutstyr.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har oppnådd noko så uvanleg som støtte frå LO for eit skattekutt. I framlegget til statsbudsjett for 2018 går Høgre-Frp-regjeringa inn for å fjerne den kommunale eigedomsskatten på maskiner og anna produksjonsutstyr, den såkalla maskinskatten.

Det får støtte frå leiar Jørn Eggum i Fellesforbundet. I eit felles utspel med NHO i Klassekampen torsdag forklarte han støtta slik: «Å kreve skatt på maskiner setter Norges arbeidsplasser i fare.»

Det er klok tale frå industriforbund-sjefen. Denne skatten burde vore fjerna for lengst, men regjeringa skal ha skryt for at dei no handlar.

Fjerninga av skatten vil få dramatiske utslag for kommunane som tener mest på ordninga. Lindås i Nordhordland er den kommunen i landet som vil tape klart mest, ifølgje kommunanes interesseorganisasjon KS. Utrekningar frå KS viser at Lindås vil miste nær 150 millionar kroner i året i inntekter.

Lindås-ordførar Astrid Aarhus Byrknes (KrF) protesterer kraftig på framlegget. Ho avviser kutt i tenestene, og trugar i eit intervju med NRK med å innføre eigedomsskatt for alle bedrifter i staden. Det ville vore å gjere folket i kommunen ei bjørneteneste.

Det er liten tvil om at endringa er dramatisk for Lindås. Men dei vil ha tid til å tilpasse kommunens økonomi til den nye røyndomen. Regjeringa legg opp til at endringane skal fasast inn over fem år.

Byrknes vil ha regjeringa til å utsetje saka gjennom ei ny utgreiing. Det er det ingen grunn til. Saka er godt nok opplyst. Ei ny utgreiing vil berre vere ei utsetjing.

Difor blir det interessant å sjå kva hennar partifeller på Stortinget gjer når dei no skal forhandle med regjeringa om statsbudsjettet.

KrF framstår ikkje alltid som det mest nøkterne partiet i økonomisk politikk. Men i denne saka bør dei støtte regjeringa. Hovudprinsippet for skattesystemet bør vere å sikre at det stimulerer til verdiskaping og vekst. Maskinskatten er eit døme på det motsette.

Kommunane som vil tape mest på endringa har alle vore heldige å få store petroleums- og industrianlegg innanfor kommunegrensene. Andre kommunar klarar seg utan slike ekstraordinære inntekter.

Det vil òg desse kommunane gjere. I tillegg vil dei leggje eit grunnlag for nye arbeidsplassar.